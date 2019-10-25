2019-10-25T08:17:29+03:00
Происшествия

После застолья сын зарезал собственную мать

Анна СЕМИНА
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Мужчина двумя ножами резал собственную матьМужчина двумя ножами резал собственную матьФото: Анна СЕМИНА
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В Бийске возбудили уголовное дело против 47-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве собственной матери.

В июле мужчина приехал в наукоград к своей матери. Приезд они решили отметить небольшим застольем с алкоголем.

- Во время отмечания между ними произошел конфликт. Разозлившись, мужчина взял два ножа и нанес ими не менее 14 ударов в жизненно-важные органы матери. От полученных ранений 75-летняя женщина скончалась на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На стадии следствия мужчина свою вину полностью признал, однако при этом он утверждал, что умысла убивать у него не было.

Уголовное дело в утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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