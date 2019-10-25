СЕГОДНЯ 08:34 2019-10-25T08:34:10+03:00

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В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту причинения вреда здоровью людей: два брата с ножевыми ранениями попали в больницу.

Следствие установило, что в один из дней августа неоднократно судимый (в том числе за убийство) 29-летний житель Новоалтайска отдыхал в гостях в одном из сел Первомайского района.

- Он выпивал в гостях у местной жительницы. Там же находились их знакомые. Во время застолья между гостем и еще одним мужчиной произошла ссора, мотивом которой явился спор о статусе в уголовной среде, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Злоумышленник выхватил нож и ударил одного из оппонентов в грудь. За него попытался заступиться его брат, но досталось и тому. В итоге 28-летних потерпевших госпитализировали.

Бывший заключенный свою вину признал лишь частично, он настаивал на версии, что умысла убивать братьев у него не было. Между тем, уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU