Участок алтайской трассы перекроют на три часа
В Алтайском крае в понедельник, 21 октября, на три часа перекроют участок трассы.
Как сообщают в Госавтоинспекции Алтайского края, ограничение движения для всех видов транспорта будет действовать с 12.10 до 15.10.
- Перекрыт будет участок автодороги «населенный пункт Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Озёрки – а/д Первомайское-Новокраюшкино – населенный пункт Сибирский», - сообщают в ведомстве.
Ограничения связаны с плановым движением военных колонн. Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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ИСТОЧНИК KP.RU