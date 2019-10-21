Участок алтайской трассы перекроют на три часа

СЕГОДНЯ 07:13 2019-10-21T07:13:22+03:00

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В Алтайском крае в понедельник, 21 октября, на три часа перекроют участок трассы.

Как сообщают в Госавтоинспекции Алтайского края, ограничение движения для всех видов транспорта будет действовать с 12.10 до 15.10.

- Перекрыт будет участок автодороги «населенный пункт Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Озёрки – а/д Первомайское-Новокраюшкино – населенный пункт Сибирский», - сообщают в ведомстве.

Ограничения связаны с плановым движением военных колонн. Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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ИСТОЧНИК KP.RU