Часть Барнаула осталась без света из-за аварии
В воскресенье, 20 октября, из-за автомобильной аварии часть пригорода Барнаула осталась без света.
Как сообщают в пресс-центре краевой столицы, ДТП произошло примерно в 15 часов. В 15.10 в ЕДДС поступила информация о повреждении опоры на улице Садовой, 67.
- В результате аварии под отключение попали 150 индивидуальных домовладений в селе Лебяжье, поселке Центральном и шесть многоквартирных домов на Опытной станции, - уточняют в администрации.
Помимо это в зоне отключения оказалась котельная, обслуживающая 23 частных и шесть многоквартирных домов, водонапорная башня по адресу: улица Придорожная, 40. От нее запитаны около тысячи абонентов.
На данный момент все неполадки устранены. Как было установлено, в опору врезался грузовик. Другие обстоятельства предстоит выяснить полицейским.
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ИСТОЧНИК KP.RU