2019-10-20T15:02:00+03:00
Происшествия

Часть Барнаула осталась без света из-за аварии

Анна СЕМИНА
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Авария в БарнаулеАвария в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В воскресенье, 20 октября, из-за автомобильной аварии часть пригорода Барнаула осталась без света.

Как сообщают в пресс-центре краевой столицы, ДТП произошло примерно в 15 часов. В 15.10 в ЕДДС поступила информация о повреждении опоры на улице Садовой, 67.

- В результате аварии под отключение попали 150 индивидуальных домовладений в селе Лебяжье, поселке Центральном и шесть многоквартирных домов на Опытной станции, - уточняют в администрации.

Помимо это в зоне отключения оказалась котельная, обслуживающая 23 частных и шесть многоквартирных домов, водонапорная башня по адресу: улица Придорожная, 40. От нее запитаны около тысячи абонентов.

На данный момент все неполадки устранены. Как было установлено, в опору врезался грузовик. Другие обстоятельства предстоит выяснить полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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