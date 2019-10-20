2019-10-20T17:22:07+03:00
Происшествия

Трех человек сбили на пешеходной переходе в Барнауле

Анна СЕМИНА
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ДТП на пересечении Анатолия-КрасноармейскийДТП на пересечении Анатолия-КрасноармейскийФото: скриншот сайта
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В воскресенье вечером, 20 октября, в Барнауле на пешеходном переходе сбили трех человек.

Как рассказали участники сообщества Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», авария произошла на пересечении улицы Анатолия и проспекта Комсомольского.

- Вроде все уехали живыми, только одну женщину увезли без сознания. Никаких наушников у них в ушах не было, все из карманов выпало. С ними, я как поняла, ещё ребёнок был, его автомобиль не задел, - рассказала очевидец.

Судя по вмятине на капоте автомобиля, который, судя по всему, сбил пешеходов, скорость у него была немаленькая. Впрочем, истину установят полицейские.

По словам местных жителей, пешеходный переход не регулируемый, но при этом освещенный. Однако некоторые барнаульцы утверждают, что водители редко пропускают в данном районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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