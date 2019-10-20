На Алтае водитель испортил камеру фотофиксации нарушений

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-20T10:50:33+03:00

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В Алтайском крае водитель испортил камеру автоматической фотофиксации нарушений.

Инцидент произошел в Смоленском районе, на автодороге «Бийск-Белокуриха». Местный житель, который повредил комплекс был задержан. В настоящее время решается вопрос о его привлечении к ответственности. По информации Госавтоинспекции, за уничтожение или повреждение чужого имущества грозит административная и уголовная ответственность.

- Максимальное наказание за которое - лишение свободы на срок до двух лет, - отмечают в ведомстве.

Всего же на данный момент в Алтайском крае функционируют 35 стационарных комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. На участках со сложной оперативной обстановкой установлено 18 антивандальных боксов.

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ИСТОЧНИК KP.RU