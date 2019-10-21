В Барнауле водитель BMW Х5 устроил ДТП и вырвал «с мясом» подвеску

СЕГОДНЯ 04:44 2019-10-21T04:44:42+03:00

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Поздно вечером 20 октября в Барнауле на ул. Северо-Западной, 122 произошло ДТП с участием автомобиля BMW Х5. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и влетел в мусорный бак.

Автомобилю досталось не слабо: на снимках с места аварии видно, что фактически вырвана передняя часть подвески. «Заодно машину переберет», - иронизируют барнаульцы в комментариях. По предварительным данным, участник ДТП был пьян. Пострадавших нет.

Люди сообщают, что в этом месте далеко не в первый раз происходят ДТП, а мусорный бак, в который врезался BMW, уже «много чего повидал». Пару лет назад здесь стояло бетонное ограждение, но его снесли в очередной аварии.

В комментариях люди не преминули вспомнить о другом ДТП с участием BMW Х5: в 2017 году в центре Барнаула пьяный водитель врезался в Lada Largus и сбил девушку-пешехода. Виновник аварии на тот момент остался жив, а владелец второго авто скончался в больнице.

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Авария произошла вечером 20 октября на пересечении улицы Анатолия и проспекта Комсомольского (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU