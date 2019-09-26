2019-09-26T09:48:43+03:00
Общество

Пассажирка жестко севшего в Барнауле самолета сломала позвоночник при эвакуации

Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле выросло до 56 человек
Анастасия Корягина
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Жестко севший Boeing 767-300. Фото: Западно-Сибирский СУТ СКРЖестко севший Boeing 767-300. Фото: Западно-Сибирский СУТ СКР
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В Западно-Сибирском СУ на транспорте СКР уточнили информацию о числе пострадавших в результате жесткой посадки пассажирского Boeing 767-300, следовавшего из вьетнамского города Камрань в Барнаул. Как рассказали «КП-Барнаул» в пресс-службе ведомства, помощи медиков попросили уже 56 человек.

Утром 26 сентября число пострадавших, по сведениям Краевого центра медицины катастроф, равнялось 49. При этом одна женщина была госпитализирована с предварительным диагнозом: ушиб почек и поясничного отдела позвоночника. Как сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Попов, у пассажирки оказался перелом.

По уточненным данным, она по-прежнему остается единственным пассажиром, кому понадобилась стационарная помощь. Всего изначально госпитализировали семь человек: шестерых осмотрели, оказали помощь и отпустили домой. У четверых оказались ушибы, у еще двоих переломы, которые можно наблюдать амбулаторно.

Напомним, 25 сентября Boeing самолет жестко сел в Барнауле - у него загорелась стойка шасси. Следователи проводят проверку по факту случившегося. Возгорание зафиксировали в 21:21, ликвидировали в 21:40, а аэропорт к утру полностью восстановил работу после инцидента.

На борту находилось 344 пассажира, в том числе 26 детей, и 10 членов экипажа. Обратный рейс задержали до 9:30 утра: он должен был отправиться в 2:25.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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