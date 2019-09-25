Boeing 767 совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула

ЧП произошло буквально час назад в барнаульском аэропорту им. Титова - Boeing 767 из Вьетнама совершил аварийную посадку, у воздушного судна загорелась стойка шасси.

- Самолет не смог сесть с первого раза, как и в Москве, зашел на второй круг, и тогда только смог, начал прыгать кузнечиком и что-то загорелось, - рассказывает пассажирка Василиса Шишкина. - Нас спустили по надувному трапу, мы шли по полю.

По словам девушки, когда самолет зашел на второй круг, уже было понятно, что будет аварийная посадка. Но до этого никто ничего плохого не ожидал - ни экипаж, ни пассажиры.

По словам другого пассажира Виктора Омелянчука, когда приземлились, сразу подъехали пожарные машины, они начали тушить загоревшийся правый двигатель.

- Пахнет керосином даже здесь. Вот так прилетели люди с Вьетнама. Открытого огня не было, но дым шел приличный. Народ перепугался. Все еще подъезжают скорая и пожарные . Люди растеряны, темно, ничего не видно. Надо отдать должное, четыре трапа стоят, за нами автобусы приехали. Когда вещи забрать, не знаю, холод собачий, - говорит мужчина.

Вывели людей без ручной клади - все вещи и документы остались в самолете. Когда отдадут - пока не известно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/734175" frameborder="0"></iframe> Экстренная посадка самолета в Барнауле.Видео: Виктор Омелянчук

Вот еще один рассказ очевидца:

- При посадке пострадавших нет. При высадке - есть. Паника, давка - ушибы, переломанные ноги... В общем, жесть в аэропорту, - пишет очевидец Марина Шевченко.

Стойка шасси загорелась у самолета при посадке в Барнауле (Barnaul22).Видео: Илья Мальковский

Люди в данный момент находятся в аэропорту - ждут свои вещи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/734164" frameborder="0"></iframe> В Барнауле стойка шасси загорелась у самолета при посадке.

- Все в диком шоке, но счастливы. Второй день рождения, - говорит Василиса Шишкина.

Начальник отдела ГОЧС аэропорта Барнаула Александр Терехов прокомментировал ЧП так: "Пока ничего не могу сказать. Работаем". Развернутый комментарий обещали дать позже.

К слову, пассажиры, которые были на борту самолета, а также их родственники стали делиться информацией о произошедшем в соцсетях.

- Вы просто не были на борту и не знаете, как это страшно на самом деле. Пострадавшие есть, ушибы, переломы. Слава Богу, мы живы! - написала Евгения Шаркова.

Сейчас пассажиры ждут, когда им отдадут личные вещи.Фото: Василиса ШИШКИНА

- Родственники, которые летели этим рейсом, сказали, что были неполадки с двигателем... Я до сих пор в аэропорту, потому что людей не выпускают, со многими работает скорая, здесь все службы полным составом, - поделилась подробностями ЧП Ольга Быкова.

Тем временем, по официальным данным Минздрава, при ЧП пострадали 16 человек, большинству оказали помощь на месте, четверых отправили в больницу.

Официально

Только что был получен официальный комментарий специалистов о произошедшем.

- В 21:21 по местному времени произошла жесткая посадка Boeing 767 рейсом Камрань-Барнаул. Произошло возгорание стойки шасси. Из самолета были эвакуированы 334 пассажиров и 10 человек личного состава экипажа. Пострадавших и травмированных нет. Пожар ликвидирован. Специалисты продолжают свою работу на месте, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Как сообщили в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ, по факту возгорания шины стойки шасси самолета Боинг-767 при посадке в аэропорту Барнаула проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственная группа. Проводится осмотр судна. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кстати, только сегодня в аэропорту прошли учения - спасатели тренировались тушить горящий самолет.