2019-09-25T21:09:14+03:00
Происшествия

Авикомпания AZUR air окажет пострадавшим пассажирам Boeing 767 материальную помощь

Марина КОЧНЕВА
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Пассажиры Боинга 767Пассажиры Боинга 767Фото: Василиса ШИШКИНА
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Пострадавшим при аварийной посадке Boeing 767 в Барнауле окажут материальную помощь. Об этом "КП" - Барнаул" сообщил , менеджер департамента информационной политики AZUR air (которой принадлежит самолет) Сергей Ахрамеев.

СК проводит осмотр Боинга-767, который аварийно сел в аэропорту Барнаула.

- Компания прикладывает максимум усилий для решения сложившейся ситуации, работает оперативный штаб. В настоящий момент получена информация о возможности приступить к снятию с самолёта ручной клади и багажа пассажиров, - сообщил представитель AZUR air.

По словам пассажиров, в аэропорту действительно начали выдавать вещи. Также дают бесплатную питьевую воду.

Пассажирам выдают воду Фото: Василиса ШИШКИНА

Пассажирам выдают водуФото: Василиса ШИШКИНА

- Авиакомпания приняла решение предоставить пассажирам трансфер до дома, расходы AZUR air берет на себя. При необходимости иногородние пассажиры могут быть размещены в гостиницу. Для пассажиров рейса, планировавшегося к вылету из Барнаула в Камрань авиакомпания направляет резервное воздушное судно, - сказал Ахрамеев.

Авиакомпания совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом начала расследование инцидента.

Напомним, 25 сентября при посадке самолета во время пробега по полосе произошло возгорание правой стойки шасси. Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце ВПП. Экипаж начал немедленную эвакуацию пассажиров. На борту (по данным AZUR air) находился 331 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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