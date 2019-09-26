Стало известно время отправки рейса из Барнаула во Вьетнам после ЧП в аэропорту

СЕГОДНЯ 04:43 2019-09-26T05:06:50+03:00

Самолет, который должен был вылететь ночью, вылетит только утром

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Из-за жесткой посадки самолета из Вьетнама в Барнауле обратный рейс задержали до 9:30 утра. По данным пассажиров, купивших билеты на этот борт, он должен был вылететь в 2:25.

Напомним, у самолета авиакомпании AZUR air при посадке загорелось шасси. Пожар оперативно ликвидировали, но авиакомпания направила в Барнаул резервный борт.

В диспетчерской аэропорта сообщили, что ряд московских рейсов прибыли с небольшой задержкой, а часть - по расписанию. В пресс-службе подчеркнули, что задержки никак не связаны с ЧП: взлетно-посадочная полоса работает в штатном режиме.

Всего на борту самолета было 344 человека: 334 пассажира и 10 членов экипажа. После ЧП за медицинской помощью обратились 49 человек. Одна женщина госпитализирована с подозрением на ушиб почек и поясничного отдела позвоночника.

Авикомпания AZUR air заявила, что окажет пострадавшим пассажирам Boeing 767 материальную помощь, а также решила предоставить пассажирам трансфер до дома за свой счет.

Интересно, что накануне происшествия в аэропорту Барнаула прошли учения - спасатели тушили горящий самолет.

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ИСТОЧНИК KP.RU