2019-09-26T04:22:02+03:00
Происшествия

49 пассажиров Boeing 767 обратились к врачам за помощью после ЧП в Барнауле

В больнице осталась одна пострадавшая
Анастасия Корягина
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Число пострадавших после жесткой посадки самолета Boeing 767 в аэропорту Барнаула возросло до 49 человек. Напомним, у самолета загорелось шасси. По данным краевого центра медицины катастроф, в больнице остается одна пострадавшая.

- За медицинской помощью обратились 49 человек. Одна женщина госпитализирована с подозрением на ушиб почки, - рассказали в медицинской организации. Все пассажиры получили травмы в результате паники, которая спровоцировала давку в самолете.

Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что в ЧП серьезно пострадавших нет: 46 человек обратились за помощью, у 23 диагностированы легкие травмы.

Всего на борту самолета было 344 человека: 334 пассажира и 10 членов экипажа. Жесткая посадка самолета произошла из-за возгорания стойки шасси. Задымление оперативно ликвидировали за 20 минут, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. По данному факту проводят проверку Барнаульская транспортная прокуратура и Следственный комитет РФ.

Самолет авиакомпании AZUR air следовал из города Камрань (Вьетнам) в Барнаул. Перевозчик уже объявил, что окажет пострадавшим материальную помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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