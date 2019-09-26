49 пассажиров Boeing 767 обратились к врачам за помощью после ЧП в Барнауле
Число пострадавших после жесткой посадки самолета Boeing 767 в аэропорту Барнаула возросло до 49 человек. Напомним, у самолета загорелось шасси. По данным краевого центра медицины катастроф, в больнице остается одна пострадавшая.
- За медицинской помощью обратились 49 человек. Одна женщина госпитализирована с подозрением на ушиб почки, - рассказали в медицинской организации. Все пассажиры получили травмы в результате паники, которая спровоцировала давку в самолете.
Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что в ЧП серьезно пострадавших нет: 46 человек обратились за помощью, у 23 диагностированы легкие травмы.
Всего на борту самолета было 344 человека: 334 пассажира и 10 членов экипажа. Жесткая посадка самолета произошла из-за возгорания стойки шасси. Задымление оперативно ликвидировали за 20 минут, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. По данному факту проводят проверку Барнаульская транспортная прокуратура и Следственный комитет РФ.
Самолет авиакомпании AZUR air следовал из города Камрань (Вьетнам) в Барнаул. Перевозчик уже объявил, что окажет пострадавшим материальную помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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