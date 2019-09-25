"Попала молния": Горящий самолет потушили в аэропорту Барнаула

СЕГОДНЯ 15:44 2019-09-25T15:45:13+03:00

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Учения МЧС по тушению пожара на борту воздушного судна прошли 25 сентября в барнаульском аэропорту.

Согласно легенде, самолет с 56 пассажирами и шестью членами экипажа вылетел из аэропорта и в него попала молния. В итоге навигационные системы дали сбой. Экипаж решил совершить аварийную посадку, и во время приземления разрушилось правое крыло и загорелось топливо. Над судном взвились клубы черного дыма.

- Спасатели немедленно приступили к эвакуации, тушению авиационного топлива и охлаждению фюзеляжа, - рассказывают в ГУ МЧС по Алтайскому краю. - Они проложили магистральные линии для подачи воды и организовали пенную атаку. Специалисты газодымозащитной службы искали в дыму пострадавших. Людей эвакуировали по пожарным лестницам и на носилках доставляли к пункту медпомощи.

Всего в учениях было задействованы более 120 человек личного состава и около 30 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU