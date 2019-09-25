Шасси экстренно севшего в Барнауле Boeing могло загореться из-за неисправности

В среду, 25 сентября, в аэропорту экстренно сел летевший из Вьетнама Боинг. При посадке у него загорелось шасси. Причиной могла стать техническая неисправность.

Как сообщает региональный минтранс, после касания полосы при посадке командир воздушного судна сообщил о возможном возгорании шасси, диспетчер незамедлительно объявил тревогу. Через две минуты после сообщения спасательные службы были на месте происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/734187" frameborder="0"></iframe> СК проводит осмотр Боинга-767, который аварийно сел в аэропорту Барнаула.

В региональном МЧС уточняют, что шасси не было в огне, от него шел дым, который через несколько минут был ликвидирован. Сейчас специалисты устанавливают причины задымления.

Напомним, на борту Боинга находилось около 330 человек (данные разнятся), включая десять членов экипажа. В данный момент в здании аэропорта работают бригады скорой помощи и психологов. Окончательные причины происшествия устанавливаются специальными службами. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Сформирована комиссия из членов Правительства региона и представителей силовых структур.

Тем временем, по факту возгорания шины стойки шасси самолета Боинг-763 при посадке в аэропорту Западно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку.

По последним данным, 16 человек пострадали. При эвакуации они получили легкие травмы, всем оказана помощь. Пассажиров, летевших этим рейсом, размещают при гостинице аэропорта. По словам людей, им начали возвращать багаж, вещи не пострадали.

Тем временем, из-за ЧП перенесли обратный рейс воздушного судна с 2:25 на 6 утра.

Авикомпания AZUR air заявила, что окажет пострадавшим пассажирам Boeing 767 материальную помощь.

- Также авиакомпания приняла решение предоставить пассажирам трансфер до дома, расходы AZUR air берет на себя. При необходимости иногородние пассажиры могут быть размещены в гостиницу, - сказал представитель компании Сергей Ахрамеев.

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Boeing 767 совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула

ЧП произошло буквально час назад в барнаульском аэропорту им. Титова - Boeing 767 из Вьетнама совершил аварийную посадку, у воздушного судна загорелась стойка шасси.

- Самолет не смог сесть с первого раза, как и в Москве, зашел на второй круг, и тогда только смог, начал прыгать кузнечиком и что-то загорелось, - рассказывает пассажирка Василиса Шишкина. - Нас спустили по надувному трапу, мы шли по полю (подробнее)