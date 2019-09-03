21-килограммовая Кристина Корягина показала, какой была в школе

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-03T08:52:22+03:00

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Страдающая от анорексии жительница Барнаула Кристина Корягина выложила в своем аккаунте в Instagram фотографию, где она еще школьница. На снимке юная Кристина позирует в белых бантиках. Судя по всему, фото сделано в 11 классе - возможно, даже на «Последнем звонке».

27-летняя девушка большую часть своей жизни страдает от анорексии и пытается выздороветь. Ее вес достигал в 17 килограммов. Кристина дважды принимала участие в программе «Пусть говорят», ей пытается помочь блогер Мария Кохно. Девушка прошла множество курсов лечения.

marynova888 Кристина Корягина с блогером Марией Кохно.

Как ранее рассказывала Кристина, ее вес начал резко снижаться лет в 9. В 11 классе ситуация усугубилась: девушка весила в районе 28-30 кг. В университете вес стал таять с еще большей скоростью.

Тем не менее, Кристина смогла получить два красных диплома юриста - бакалавра и магистранта - и даже поработать по профессии около года. Но сейчас девушка слишком слаба, ей приходится заниматься своим здоровьем.

Кристина Корягина в октябре 2018 года. Фото: скриншот видео передачи "Пусть говорят"

В конце 2018 года стало известно, что после очередного курса лечения вес девушки поднялся до 21 кг, немного улучшились жизненные показатели. Но она до сих пор очень слаба. Пару раз в месяц она публикует посты в своем Instagram. Сейчас аккаунт девушки закрыт от посторонних.

Специалисты в области питания и психологии считают, что самое главное при анорексии - вернуть мотивацию жить. Также важно найти причину - то, что стало толчком к порочному кругу процедур для похудения, убивающих организм.

Кристина Корягина с мамой. Фото: www.instagram.com/kikanakris

Кристина заявляла, что хочет дальше заниматься наукой, поступить в аспирантуру, написать кандидатскую диссертацию. «Я не знаю, что будет дальше, может, у меня потом семья будет в приоритете», - говорила девушка на передаче «Пусть говорят».

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ИСТОЧНИК KP.RU