2019-05-13T16:18:58+03:00
Общество

Уволенная из-за фото учительница высказалась о новых правилах поведения педагогов в сетях

САПОЖКОВА Александра
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Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧРис.: Катерина МАРТИНОВИЧ
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К началу следующего учебного года в России разработают инструкции для педагогов о том, как вести себя в соцсетх. Барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова, которая вынужденно уволилась из-за фото в сети, в интервью "Говорит Москва" предположила, что эти правила будут похожи на цензуру.

- Это что же, цензура устанавливается? Это палка о двух концах. Меня уволили из-за фото в спортивном купальнике. Но с другой стороны, фото в платье тоже может быть для пропаганды здорового образа жизни, если оно на фоне зимнего озера и леса, а не на фоне спиртных напитков. Как это всё прописать? - сказала Кувшинникова.

Напомним, женщина уволилась после скандала, который разразился после того, как кто-то из родителей увидел ее снимки в купальнике и коротком платье в сетях. Все они были сделаны во время соревнований по зимнему плаванию. История получила широкую огласку, в поддержку Кувшинниковой высказались учителя со всей страны, звезды шоу-бизнеса и политические деятели. А Минобразования решило разработать инструкции по поведению учителей в сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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