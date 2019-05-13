Уволенная из-за фото учительница высказалась о новых правилах поведения педагогов в сетях

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-13T16:18:58+03:00

Изменить размер текста: A A

К началу следующего учебного года в России разработают инструкции для педагогов о том, как вести себя в соцсетх. Барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова, которая вынужденно уволилась из-за фото в сети, в интервью "Говорит Москва" предположила, что эти правила будут похожи на цензуру.

- Это что же, цензура устанавливается? Это палка о двух концах. Меня уволили из-за фото в спортивном купальнике. Но с другой стороны, фото в платье тоже может быть для пропаганды здорового образа жизни, если оно на фоне зимнего озера и леса, а не на фоне спиртных напитков. Как это всё прописать? - сказала Кувшинникова.

Напомним, женщина уволилась после скандала, который разразился после того, как кто-то из родителей увидел ее снимки в купальнике и коротком платье в сетях. Все они были сделаны во время соревнований по зимнему плаванию. История получила широкую огласку, в поддержку Кувшинниковой высказались учителя со всей страны, звезды шоу-бизнеса и политические деятели. А Минобразования решило разработать инструкции по поведению учителей в сетях.

Читайте также:

"Человек и закон" о скандале с учительницей из Барнаула: "Это кем нужно быть, чтобы углядеть в ее снимках эротику?"

В эфире Первого канала вышла передача "Человек и закон", в которой говорилось о буллинге и агрессии в школе, в том числе и со стороны детей и родителей к учителям (далее)

Учителя заступились за «уволенную» из-за фото в соцсети коллегу: «Нам теперь под одеялом загорать?»

- Это красивая женщина, ничего аморального она не сделала. Учителя тоже хотят, чтобы ими гордились, в том числе, родители и коллеги. Что теперь, не показывать себя в купальнике - она плавает, участвует в соревнованиях. А на пляже нам теперь под одеялом загорать? (подробнее)

Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фото в коротком платье: подборка снимков

Ей 38 лет, а выглядит на 10 лет моложе – стройная, подтянутая. Секрет в том, что занимается зимним плаванием и пропагандирует здоровый образ жизни в соцсетях. За что и поплатилась (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU