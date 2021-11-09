Губернатор Томенко раскритиковал власти Ярового за срыв отопительного сезона

Проблемы с отоплением начались еще 1 ноября. Фото: Анна СЕМИНА

На ТЭЦ (МУП «ЯТЭК») алтайского города-курорта Яровое произошел очередной сбой. Вечером 8 ноября здесь вновь остановили котел №10 из-за образовавшегося свища. В работу ввели котел №7. Об этом пишет пресс-служба администрация города. Накануне в Правительстве Алтайского края прошло совещание, на котором губернатор Виктор Томенко раскритиковал власти Ярового за безответственное отношение к организации отопительного сезона.

Проблемы с отоплением начались еще 1 ноября - из-за зашлакованности был остановлен котел №9. Вместо него на ТЭЦ сразу запустили котел №7. Однако его мощности оказалось недостаточно для поддержания тепла. Поэтому в эксплуатацию вывели из ремонта котел №10, но при его заполнении и опрессовке выявили свищи. Пока специалисты устраняют неисправности, жители замерзают - температура в квартирах не превышает + 20 градусов.

В связи с чрезвычайной обстановкой, в ситуацию вмешались краевые власти. По поручению губернатора в Яровое приехал министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка. Было принято решение направить в город теплопушки для обогрева социальных объектов.

7 ноября котел №10 снова ввели в эксплуатацию, но уже на следующие сутки его вновь остановили из-за новых неисправностей. На данный момент ремонтные работы котлов №9 и № 10 ведутся круглосуточно.

Жители города рассказывают, что накануне, 7 ноября, на ТЭЦ мог произойти взрыв. Видео делятся участники сообщества «slavg22». Многие горожане слышали хлопок, после которого дымовая труба взлетела на воздух, затем пробила крышу в одном из корпусов.

Вчера, 8 ноября в Правительстве Алтайского края прошло очередное оперативное совещание. Вячеслав Химочка отметил, что основная причина произошедших проблем в Яровом - недостаточный контроль со стороны главы города за местной ТЭЦ.

- Недостаточен контроль был и за ходом ремонтной кампании, и за качеством приобретаемого топлива, - отметил министр.

Губернатор региона Виктор Томенко отметил, что причина аварийной ситуации – вовсе не в износе оборудования, а в безответственном отношении.

- Руководство МУП «ЯТЭК» в ходе подготовки к сезону допустило серьезные нарушения ведения технологического процесса, в результате чего котел зашлаковался. Это не результат того, что станция старая, как сейчас пытаются представить, а результат безответственной работы - рукотворный кризис, - подчеркнул Виктор Томенко.

Прокуратура Алтайского края проводит проверку по факту нарушения температурного режима. Главе города Яровое и руководителю ТЭЦ вынесены представления. Также ведется проверка на предмет выявления признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 Уголовного кодекса РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Стоит отметить, что проблемы с отоплением в Яровом стали уже традиционными. Пару лет назад в городе вводили режим чрезвычайной ситуации из-за перебоев с теплоснабжением. Тогда в правительстве пришли к выводу, что причиной сбоев стало ненадлежащее исполнение своих обязательств ООО «Яровская топливно-энергетическая компания» по обеспечению углем городской ТЭЦ и сложившейся на ней аварийной ситуации в результате нарушения технологического процесса.

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