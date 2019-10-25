ЧП: Жители Ярового из-за аварии на ТЭЦ остались без горячей воды и тепла

Отопительный сезон в Алтайском крае начался всего месяц назад, а первая коммунальная авария не заставила себя долго ждать. Сегодня, 25 октября, в 08:42 из-за поломки котельного оборудования на ТЭЦ работу станции прекратили. Жители остались без горячей воды.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, для устранения повреждения нужно остудить котел. Процесс займет не менее шести часов. Далее будут проведены ремонтные работы и прогрет котел для возобновления подачи тепла.

- С учетом прогнозируемого срока завершения работ по устранению порыва запустить котел планируется в первой половине дня 26 октября. На ликвидации последствий инцидента задействована ремонтная бригада из 26 сотрудников станции. В настоящее время в связи с остановкой станции горячее водоснабжение потребителей прекращено, однако циркуляция воды в системе отопления сохранена, - рассказали в министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.

Экстренные службы работают в плановом режиме. Ситуацию держит на контроле губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Также в Яровом за обстановкой с отоплением и водоснабжением следит межведомственная рабочая группа и администрация города. В городе введен режим повышенной готовности.

Как доложил глава Ярового Виталий Самобочий губернатору края, все социально значимые объекты города обеспечены теплом через баки-аккумуляторы ТЭЦ.

- Пока многоквартирные дома и социальные объекты города отапливаются, для этого используется теплоноситель из баков-аккумуляторов ТЭЦ. Социальные объекты мы отключим от отопления в последнюю очередь. Подачу теплоносителя в многоквартирные дома в настоящее время перекрываем. Сейчас у нас температура атмосферного воздуха +6 градусов Цельсия, в таких условиях температура в многоквартирных домах до вечера не будет снижаться значительно, - добавил глава.

Получить оперативный комментарий от администрации Ярового не удалось. По данным «Интерфакса», всего без отопления и горячей воды остались 17 тыс. жителей города.

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