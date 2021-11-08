После падения температуры в квартирах в Яровом могут возбудить уголовное дело

Падение температуры в квартирах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за остановки работы котлов на ТЭЦ и падения температуры в квартирах (она поднималась не выше 14 градусов) в Яровом могут возбудить уголовно дело. Прокуратура края организовала проверку, сообщает ведомство.

- На ТЭЦ в городе Яровое в рабочем состоянии находился один из трех имеющихся котлов, два других были в ремонте, что привело к снижению температуры воздуха в жилых помещениях граждан ниже нормативной, - рассказали в ведомстве.

Напомним, проблема с отоплением в Яровом существует уже длительное время. В 2019 году из-за аварий на ТЭЦ в городе ввели режим ЧС, который действует до сих пор.

Сейчас в отношении руководителя теплоснабжающего предприятия ведется административное производство по ст. 7.23 КоАП (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами). Правда, ответственность по ней всего лишь штраф до 10 тысяч рублей для юрлиц, а для физических лиц — до 1 тысячи рублей.

Сейчас прокуратура ведет проверку на предмет выявления признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).