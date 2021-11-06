Министр промышленности и энергетики выехал в Яровое из-за проблем с отоплением

Ранее жителе города жаловались на проблемы с отоплением. Фото: Анна СЕМИНА

В Яровое по поручению губернатора выехал министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка. Об этом сообщают в ведомстве. Напомним, что ранее жители города жаловались на проблемы с отоплением. Температура в квартирах и социальных объектах не превышала +20 градусов.

Из-за технических проблем еще 1 ноября были оставлен котел № 9, а котел № 7 введен в работу. Его мощности недостаточно для холодного времени года.

- Чтобы восстановить температуру в домах и соцобъектах, была предпринята попытка запуска котла No10. Однако его запустить не удалось - обнаружилась течь. Неисправность устранили и 4 ноября котел No10 вновь начали выводить в работу, но ночью аварийно остановили, и после того, как он остыл, начали устранять проблему,- пишут в ведомстве.

Ремонт планировали завершить 5 ноября до 22:00. Добавим, что вопрос о теплоснабжении в Яровом находится на особом контроле властей Алтайского края.

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