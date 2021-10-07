Последние новости Алтая на 7 октября: первый снег, проверка СК после смерти в больнице и личинки в еде

В Змеиногорске начала работать дорожная техника. ФОТО: Алексей Инсаров

Мы собрали последние новости Алтая на 7 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

Гололёд на дорогах

В Алтайском крае выпал первый снег. Снежная пелена на время погрузила в зимнюю сказку жителей Змеиногорска, Алейска, сел Староалейского, Топчихи, Крестьянка (Мамонтовский район) и других муниципалитетов. Но эта сказка уже успела создать проблемы на дорогах. Сложная обстановка была на участке трассы Алейск-Топчиха, а из-за гололёда змеиногорским перевозчикам пришлось отменить некоторые автобусные рейсы. Там уже начала работать дорожная техника.

Смерть из-за халатности врачей

В Алтайском крае министерство здравоохранения проводит проверку по факту смерти пациентки в Шелаболихинской ЦРБ. По мнению родственницы, женщина умерла из-за халатности врачей. У пациентки был сахарный диабет. Сестра погибшей утверждает, что ночью 26 сентября женщину увезли в реанимацию с низким давлением, а спустя сутки 27 сентября сообщили о смерти. В результате экспертизы установили, что смерть наступила 2:30 ночи из-за низкого сахара в крови, и только в 10 утра врачи больницы констатировали смерть. Пациентке вовремя не поставили укол инсулина.

Помимо Минздрава, проверку проведёт следком Алтайского края. На основании ее будет принято процессуальное решение.

– В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников, – сообщают в краевом Следкоме.

Проблемы в детской инфекционке

В Барнауле женщина в социальных сетях пожаловалась на нарушение санитарных норм в детском инфекционном отделении. Пациентка нашла личинку в тарелке с тушёной капустой. В комментариях к посту тему продолжили другие участники группы. Как выяснилось, похожие проблемы возникают не в первый раз. Сотрудники инфекционного стационара Алтайского краевого Центра охраны материнства и детства оперативно отреагировали на данную ситуацию в комментариях.

- По поводу данного инцидента проведено служебное расследование. Администрацией лечебного учреждения взята на особый контроль данная ситуация. Приносим глубокие извинения за доставленные неудобства!, - сообщили в медучреждении.