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Общество6 октября 2021 8:20

Алтайский Минздрав проводит проверку после смерти пациентки, за которой якобы не уследили врачи

Сестра умершей заявила, что медики заметили смерть пациентки только спустя восемь часов
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Женщина болела сахарным диабетом

Женщина болела сахарным диабетом

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае министерство здравоохранения проводит проверку по факту смерти пациентки в Шелаболихинской ЦРБ. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее родственница пациентки в соцсетях обвинила медиков в халатном отношении к ее сестре, которая болела сахарным диабетом.

– У меня нет слов, насколько халатно относятся врачи к пациентам в Шелаболихинской ЦРБ. Моя сестра болела с 8 лет сахарным диабетом, 26 сентября в ночь ее увезли в реанимацию с низким давлением, через сутки 27 сентября в 10:00 сообщили, что скончалась, – написала девушка анонимно в паблике «Черный список Барнаул».

Умершую отвезли в городской морг. По словам сестры, патологоанатомы выяснили, что смерть наступила в 2:30 ночи из-за низкого сахара в крови.

– В 10 утра только обнаружили, что мертва, врачи просто не уследили за пациентом, упустили укол инсулина. Она была моей опорой и поддержкой, – заявила родственница.

При этом в комментариях пользователи не поддержали девушку в обвинении медиков. Некоторые написали, что смерть от гипогликемии наступает крайне редко, а инсулин как раз понижает сахар, а не повышает его.

В Минздраве «КП» пояснили, что проверка после жалобы родственницы проводится, однако ее результаты предоставлять, скорее всего, не будут, ссылаясь на федеральный закон о защите персональных данных.

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