Фото и видео первого снега в Алтайском крае 2021: в города и села пришла настоящая зима

Снимками снежной пелены поделились жители Змеиногорска, Алейска и нескольких сел. Фото: Евгений Миронов

В Алтайский край, кажется, пришла настоящая зима. Утром 6 октября жители региона открыли окна и ахнули: всё белым-бело! «Комсомолка» публикует подборку фото и видео первого снега в крае.

Снимками снежной пелены поделились жители Змеиногорска, Алейска, сел Староалейского, Топчихи, Крестьянка (Мамонтовский район) и других муниципалитетов. Учитывая, что местами по краю сегодня нулевая температура, снег, соприкасаясь с землей, тает не сразу, но, как показывает практика, он задержится ненадолго. Первые сугробы ложатся обычно не раньше конца октября.

К слову, на дорогах из-за снегопада наблюдается настоящий коллапс. Автомобилисты сообщают о сложной обстановке на участке трассы Алейск-Топчиха.

Снимками снежной пелены поделились жители Змеиногорска, Алейска и нескольких сел. Фото: Алексей Инсаров

Снимками снежной пелены поделились жители Змеиногорска, Алейска и нескольких сел. Фото: Алексей Инсаров

- Дорожной техники нет, - пишет водитель в паблике «Инцидент Барнаул».

Снимками снежной пелены поделились жители Змеиногорска, Алейска и нескольких сел. Фото: Екатерина Кривенко

А в Змеиногорске перевозчикам пришлось отменить некоторые автобусные рейсы. Как пишет «Змеиногорский вестник», на дорогах района наблюдается сильный гололед, из-за чего на неподсыпанной дороге около села Саввушка образовалась пробка из большегрузов – они не смогли одолеть подъем в гору. Начальник филиала «Змеиногорский» ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» Александр Плетнев уже прокомментировал, что в районе начала работать дорожная техника.

Снимками снежной пелены поделились жители Змеиногорска, Алейска и нескольких сел. Фото: Евгений Миронов

В Барнауле, тем временем, все еще желто-красные пейзажи, но синоптики предупредили горожан о мокром снеге.

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