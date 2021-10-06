В Барнауле в детской инфекционке пациентка нашла в еде личинку

На ситуацию оперативно в комментариях отреагировало руководство алтайского краевого Центра охраны материнства и детства. Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из сообществ Барнаула женщина пожаловалась на нарушение санитарных норм в инфекционном стационаре Алтайского краевого Центра охраны материнства и детства, сообщила она в соцсетях. Пациентка нашла личинку в тарелке с тушеной капустой.

- Кормят под девизом «Лечим одну инфекцию, разводим другую». И это детская инфекционка!, - пишет пациентка в Instagram-аккаунте blacklist_barnaul. Речь идет о 2-ой инфекционной больницы Барнаула по адресу улица Попова, 31.

Женщина нашла личинку в тарелке с тушеной капустой. Пост подкреплен фотографией. Тему продолжили другие участники группы. Похожие проблемы, связанные с нарушением санитарных норм и плохим качеством питания, возникают в центре уже не в первый раз.

На ситуацию оперативно в комментариях отреагировало руководство краевого центра.

- По поводу данного инцидента проведено служебное расследование. Администрацией лечебного учреждения взята на особый контроль данная ситуация. Приносим глубокие извинения за доставленные неудобства!, - сообщили в медучреждении.

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