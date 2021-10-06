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Общество6 октября 2021 12:57

В Алтайском крае СК проводит проверку после сообщений о смерти пациентки в больнице

По словам родственницы умершей, врачи не смогли вовремя оказать помощь женщине
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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По словам родственницы умершей, ее сестра умерла из-за низкого сахара крови

По словам родственницы умершей, ее сестра умерла из-за низкого сахара крови

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае Следком проводит доследственную проверку после сообщений в СМИ о смерти пациентки в районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. Ранее родственница умершей заявила, что медики не оказали вовремя помощь ее сестре с сахарным диабетом, отчего та скончалась.

– В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников, – рассказали в краевом Следкоме.

По словам родственницы умершей, ее сестра умерла из-за низкого сахара крови.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение. Также ранее сообщалось, что по данному сообщению проверку организовал Минздрав региона.