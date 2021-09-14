На семью бывшего вице-мэра Барнаула завели уголовное дело за неуважение к суду

Сын Демина тоже не молчал Фото: Олег УКЛАДОВ

14 сентября стало известно, что сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении жены и сына бывшего замглавы Барнаула Сергея Демина, которому суд накануне вынес приговор. Об этом сообщает СУ СК по региону.

- Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, ч. 2 ст. 297 УК РФ - неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, - говорится в сообщении.

Напомним, 10 сентября суд Железнодорожного района вынес приговор бывшему замглавы Барнаула Сергею Демину. Экс-чиновника признали виновным в получении крупной взятки и приговорили к 9 годам колонии строгого режима. После оглашения приговора родственники Демина устроили в зале суда настоящую вакханалию, от души высказывались в адрес судьи и представителей прокуратуры.

- Вы что творите?! На работу моих адвокатов насрали просто! Нельзя вам судьей быть! Нельзя! И прокурор такой же! В **** себе засуньте карточку, которую забрали из больницы! Невинного человека, ***, губите! Вы *** что ли, совсем, - цитирует Ольгу Демину, супругу экс-чиновника издание «Толк».

Сын Демина тоже не молчал. Одно из его замечаний сотруднику прокуратуры прозвучало так: «Прокурор, ты как своими грязными руками кормить будешь детей своих?». Потом он потребовал подойти к отцу, но конвоиры отказали. Адвокаты Демина просили его сына уйти и не обострять ситуацию.

Сам же обвиняемый, в отличие от своей семьи, отреагировал на приговор довольно спокойно Фото: Олег УКЛАДОВ

Сам же обвиняемый, в отличие от своей семьи, отреагировал на приговор довольно спокойно. Общался с родными через «аквариум» в зале суда с помощью знаков и демонстрировал отросшую стрижку, снимая маску.

Выйдя из зала, его супруга Ольга разрыдалась. Ее успокаивала дочь. Обе быстро ушли.

По факту поведения жены и сына осужденного экс-заместителя мэра Барнаула следователями проводится неотложное расследование, назначены судебные экспертизы.

Как мы писали ранее, Сергея Демина осудили за взяточничество. В 2019 году друг бывшего заммэра Александр Канаков оплатил ему путешествие в Испанию за то, что тот посодействовал в его назначении на должность директора компании «Барнаулкапстрой». А чуть позже, Демин и вновь назначенный руководитель потребовали у директора одной из строительных компаний, возводящей многоквартирный дом по заказу АО «Барнаулкапстрой», взятку в размере 15 млн рублей. Демин успел получить из этой суммы только 3,6 млн рублей, после чего его задержали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае средняя взятка больше, чем по Сибири

Она составляет 370 тыс. рублей (подробнее)

Родственников бывшего заммэра Барнаула могут привлечь к ответственности из-за их поведения в суде

Предметом интереса силовиков стало видео из зала суда (подробнее)