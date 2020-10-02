Бывшего замглавы Барнаула Сергея Демина будут судить за взятки

В суде. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокурор Алтайского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы администрации Барнаула Сергея Демина. Его обвиняют получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2019 году знакомый Демина оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы. Это было сделано, по версии следствия, в ответ на помощь с назначением на должность руководителя застройщика «Барнаулкапстрой».

Следствие пришло к выводу, что после назначения на должность Демин и вновь назначенный руководитель потребовали у директора юрлица, возводящего многоквартирный дом по заказу «Барнаулкапстрой», незаконное вознаграждение.

– Взятка в размере 15 млн рублей должна была быть выплачена за своевременную приемку и оплату построенного дома.После получения Деминым части взятки в размере 3,6 млн рублей он задержан оперативными работниками УФСБ России по Алтайскому краю и заключен под стражу, – отмечают в ведомстве.

Уголовное дело расследовалось СУ СК России по Алтайскому краю, его передали в суд.

Напомним, ранее мы сообщали, что прокуратура Алтайского края внесла апелляцию по другому громкому делу – бывшего заместителя Министерства здравоохранения региона Елены Кравец, которую в конце сентября осудили за взятку в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, бывшая чиновница получила чрезмерно мягкое наказание.

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