В Алтайском крае средняя взятка больше, чем по Сибири

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:19:16+03:00

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Средняя сумма взятки в Алтайском крае - примерно 370 тысяч рублей – эти цифры назвал на заседании итоговой годовой коллегии регионального ГУ МВД России главный полицейский региона Андрей Подолян.

Как сообщает «Алтайская правда», в среднем по Сибирскому федеральному округу сумма взятки составляет примерно 270 тысяч.

Глава ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщил, что тема противодействия коррупции и хищения бюджетных средств не сходит с повестки дня.

- Органами внутренних дел выявлено более 800 уголовно-наказуемых деяний экономической направленности. Из них каждое второе относится к категории тяжких, особо тяжких. Каждое третье – совершенно в крупном и особо крупном размере, – рассказал Андрей Подолян.

Всего за прошедший 2019 год сотрудники алтайской полиции задокументировали 70 фактов взяточничества. Самым громким было дело бывшего главного антикоррупционера края – Вадима Надвоцкого.

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В мае - июне 2017 года обвиняемый, занимая пост судьи, при посредничестве своего коллеги и еще одного гражданина, не имеющего отношения к судам, получил взятку в крупном размере в сумме 800 тысяч рублей от представителя коммерческой организации (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU