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Общество13 сентября 2021 12:43

Родственников бывшего заммэра Барнаула могут привлечь к ответственности из-за их поведения в суде

Предметом интереса силовиков стало видео из зала суда
Анна Кабанова
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На них супруга бывшего вице-мэра устроила скандал после того, как приговор озвучили в зале суда

На них супруга бывшего вице-мэра устроила скандал после того, как приговор озвучили в зале суда

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники федеральной службы безопасности изучат видеозапись с оглашением приговора бывшему заместителю главы Барнаула Сергею Демину, пишет издание «Банкфакс».

- На роликах запечатлена реакция его родных на вердикт экс-чиновнику в виде 9 лет колонии строгого режима - супруга осужденного допустила высказывания, которые могут трактоваться как неуважение к суду. По данным ИА «Банкфакс», силовики уже изъяли материал для дальнейшего изучения, - сказано в публикации.

Видеозаписи опубликовал телеканал «Толк». На них супруга бывшего вице-мэра устроила скандал после того, как приговор озвучили в зале суда. Сын тоже негативно высказался в адрес прокурора.

В ближайшее время сотрудники ФСБ отправят видео на экспертизу. По ее итогам станет понятно, будут ли привлекать к ответственности родственников Сергея Демина. Если да, она может быть уголовной или административной.

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