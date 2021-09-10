Вице-мэра Барнаула Сергея Демина осудили на 9 лет за взятку

Бывшего замглавы краевой столицы задержали в марте 2020 года Фото: Герман Громов

10 сентября в Железнодорожном районном суде Барнаула вынесли приговор бывшему замглавы Барнаула Сергею Демину. Его признали виновным в получении взятки и приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Об этом "Комсомольской правде -Барнаул" рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Суд установил, что в 2019 году знакомый Демина оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя «Барнаулкапстроя», 100% акций которого принадлежит администрации Барнаула.

– После назначения на должность, Демин и вновь назначенный руководитель потребовали у директора юридического лица, возводящего многоквартирный дом по заказу АО «Барнаулкапстрой», незаконное вознаграждение. Взятка в размере 15 млн рублей должна была быть выплачена за беспрепятственное завершение строительства дома, – рассказала Мария Антошкина.

После получения части взятки в размере 3,6 млн рублей Сергея Демина задержали. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Суд признал Сергея Демина виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также экс-чиновник должен выплатить штраф 15,1 млн рублей. Кроме того, вице-мэра лишили права занимать определенные должности на 4 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, в ноябре 2020 года бывшего директора «Барнаулкапстроя» Александра Канакова признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ - получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 15 млн рублей.

Досье

Сергей Демин родился 1 октября 1963 года в Ростове-на-Дону. В 1964 году его семья переехала в Славгород, а затем в Яровое. Трудовую деятельность начал в 1981 году на Славгородском заводе кузнечно-прессового оборудования токарем. В 1981-1983 годах служил в армии.

Сергей Демин Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В 1988 году окончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова. Работал инженером-конструктором барнаульского филиала компании «Промстройпроект». С 1992 по 2001 года трудился замначальника, начальником управления коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района Барнаула. С 2001 года работал в мэрии краевой столицы, курировал строительство, архитектуру, газификацию.

С февраля 2011 года по декабрь 2015 года — главный инженер в ведущих строительных компаниях города. С декабря 2015 года по январь 2017 года — генеральный директор АО «Барнаулкапстрой».

С 10 января 2017 года был назначен на должность заместителя главы администрации города.

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