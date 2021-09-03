Алтайский пловец Роман Жданов стал трехкратным чемпионом Паралимпийских игр в Токио-2020

Роман Жданов (фото: скриншот трансляции "МАТЧ ТВ")

Сегодня, 3 сентября, уроженец Горно-Алтайска пловец Роман Жданов завоевал титул трехкратного чемпиона Паралимпийских игр в Токио-2020.

Воспитанник заслуженного тренера России Елены Соколовой сегодня соревновался в плавании на спине на дистанции 50 метров. Роман выходил на старт в роли фаворита, так как предыдущий рекорд мира установил он же: 12 сентября 2019 года на чемпионате мира в Лондоне Жданов проплыл бассейн за 41.50 секунды.

Утром в своем квалификационном заплыве наш спортсмен показал лучший результат – 41.77 секунды. Конечно, некоторые сомнения в окончательной расстановке все же были, так как главным конкурентом россиянина был чех Арношт Петрачек. Он во время отбора финишировал за 41 75 секунды.

И действительно. В финале основная борьба шла как раз между этими пловцами. До последних сантиметров они шли гребок в гребок, но чуть быстрее оказался Жданов. Кроме того, Роман обновил свой же мировой рекорд. Теперь он установлен на отметке 40.99. При этом представитель Чехии уступил всего 27 сотых секунды (41.26).

«Бронзу» забрал 16-летний спортсмен из Мексики Анхель де Хесус Камачо Рамирес (43.25).

Таким образом, на персональном счету Романа Жданова пять медалей Паралимпийских игр в Токио: три золотые награды и две бронзы. Свое первое чемпионское звание алтайский спортсмен завоевал в первый же соревновательный день - 25 августа: на своей коронной дистанции 50 метров брассом он показал лучшее время. Далее пловец взял «бронзу» на дистанции 100 метров вольным стилем. Также он стал третьим в заплыве на 200 метров вольным стилем. На 150 метрах комплексом Роман снова победил с мировым рекордом и вот теперь 3 сентября он записал свое имя в историю Паралимпиады, как чемпион на дистанции 50 метров на спине.

- Радует то, что работа не пошла насмарку. Вот они мои все результаты. Там, где есть медали, я полностью доволен результатом, - прокомментировал итоги Паралимпиады Роман в микст-зоне.

Напомним, 5 сентября в Токио состоится торжественная церемония закрытия Паралимпийских игр и Романа Жданова выбрали в качестве знаменосца.

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