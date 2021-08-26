Президент поздравил алтайского пловца Романа Жданова с «золотом» Паралимпиады

Роман Жданов (фото: скриншот эфира "Матч ТВ")

Президент страны Владимир Путин поздравил бийского пловца Романа Жданова с золотой медалью Паралимпийских игр в Токио-2020

Наш спортсмен завоевал награду в первый же день турнира. В квалификации он немного сэкономил силы и показал далеко не самый лучший результат, но в восьмерку финалистов все же попал. А уже в решающий момент Роман обогнал всех своих соперников и с мировым рекордом взял первое место в плавании брассом на 50 метров.

В числе тех, кто поздравил спортсмена со столь великим достижением, был президент России Владимир Путин. Он направил на имя Романа телеграмму, а тест ее был продублирован на сайте Кремля.

- В соревнованиях по плаванию на 50-метровой дистанции брассом Вы ярко и убедительно проявили свои лидерские качества, характер и волю, заслуженно стали не только обладателем высшей награды XVI Паралимпийских летних игр, но и установили новый мировой рекорд. Этот успех искренне разделяют с Вами тренеры-наставники, родные и Ваши болельщики, - говорится в телеграмме.

Помимо этого, победу спортсмена на своей странице в Instagram отметил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

- Поздравляю с выдающимся достижением Романа, его тренера Елену Александровну Соколову, всех, кто помог добиться успеха на самых престижных соревнованиях! Золото Романа Жданова – второе в копилке национальной сборной. Это большое событие для алтайского спорта, для всех российских болельщиков! – пишет он.

Вдобавок к этому, несколько минут назад Роман Жданов в финале дистанции 100 метров вольным стилем стал бронзовым призером. Таким образом, на его счету уже две награды Паралимпиады.

Также Романа включили в состав участников эстафеты 4х50 метров. Компанию ему составит другой бийский спортсмен Артур Кубасов, а также Ани Пальянский и Наталья Буткова. Старт назначен на 18.01 по барнаульскому времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пловец из Бийска Роман Жданов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио-2020

Спортсмен из Бийска Роман Жданов сегодня, 25 августа, стал победителем Паралимпийских игр в Токио-2020 в плавании на 50 метров брассом (подробнее)