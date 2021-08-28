Бийский пловец Роман Жданов установил мировой рекорд и выиграл вторую золотую медаль Паралимпиады

Роман Жданов тренируется в бийском спорткомлексе «Заря» под руководством Заслуженного тренера России Елены Соколовой
Фото: Олег УКЛАДОВ
28 августа алтайский пловец Роман Жданов с мировым рекордом завоевал вторую золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в комплексном плавании на дистанции 150 метров.
Время бийского пловца Романа Жданова – 2 минуты 21,17 секунды, это новый рекорд мира. Вторым к финишу пришел Ами Омер Дадаон из Израиля (его время 2.29,48), а третьим стал Такаюки Сузуки из Японии (его время 2.40,53) .
Напомним, ранее на Паралимпийских игр в Токио алтайский спортсмен стал победителем на дистанции 50 метров брассом. Роман Жданов преодолел дистанцию за 46.49 секунды. Бийский пловец не только пришел первым к финишу, а также установил мировой рекорд и рекорд Паралимпиады.
Также алтайский спортсмен завоевал бронзу в плавании на 100 метров вольным стилем.
Тренер Романа Жданова – Елена Соколова. У нее он занимается с 2012 года. Этот тандем покорил уже не один мировой бассейн. На счету спортсмена семь медалей чемпионата мира 2019 года (три золотых и четыре бронзовых), пять медалей чемпионата мира 2015 года из которых две также золотые и этот список еще можно продолжать.
Ранее мы сообщали, что Алтайский край на Паралимпиаде-2020 в Токио будут представлять два направления: легкая атлетика и плавание. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.
Справка КП
Роман Жданов родился 30 июня 1998 года в Горно-Алтайске. Тренируется в бийском спорткомлексе «Заря» под руководством Заслуженного тренера России Елены Соколовой. В составе сборной России дебютировал в 2014 году.
Своим кумиром Роман считает американского пловца Майкла Фелпса.
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