Бийский пловец Роман Жданов установил мировой рекорд и выиграл вторую золотую медаль Паралимпиады

Роман Жданов тренируется в бийском спорткомлексе «Заря» под руководством Заслуженного тренера России Елены Соколовой Фото: Олег УКЛАДОВ

28 августа алтайский пловец Роман Жданов с мировым рекордом завоевал вторую золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в комплексном плавании на дистанции 150 метров.

Время бийского пловца Романа Жданова – 2 минуты 21,17 секунды, это новый рекорд мира. Вторым к финишу пришел Ами Омер Дадаон из Израиля (его время 2.29,48), а третьим стал Такаюки Сузуки из Японии (его время 2.40,53) .

Напомним, ранее на Паралимпийских игр в Токио алтайский спортсмен стал победителем на дистанции 50 метров брассом. Роман Жданов преодолел дистанцию за 46.49 секунды. Бийский пловец не только пришел первым к финишу, а также установил мировой рекорд и рекорд Паралимпиады.

Также алтайский спортсмен завоевал бронзу в плавании на 100 метров вольным стилем.

Тренер Романа Жданова – Елена Соколова. У нее он занимается с 2012 года. Этот тандем покорил уже не один мировой бассейн. На счету спортсмена семь медалей чемпионата мира 2019 года (три золотых и четыре бронзовых), пять медалей чемпионата мира 2015 года из которых две также золотые и этот список еще можно продолжать.

Ранее мы сообщали, что Алтайский край на Паралимпиаде-2020 в Токио будут представлять два направления: легкая атлетика и плавание. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

Справка КП

Роман Жданов родился 30 июня 1998 года в Горно-Алтайске. Тренируется в бийском спорткомлексе «Заря» под руководством Заслуженного тренера России Елены Соколовой. В составе сборной России дебютировал в 2014 году.

Своим кумиром Роман считает американского пловца Майкла Фелпса.

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