Пловец из Бийска Роман Жданов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио-2020

Роман Жданов тренируется в Бийске Фото: Олег УКЛАДОВ

Спортсмен из Бийска Роман Жданов сегодня, 25 августа, стал победителем Паралимпийских игр в Токио-2020 в плавании на 50 метров брассом.

Сегодня в Токио первый соревновательный день и сегодня же разыгрываются первые комплекты наград. На паралимпийских объектах соревнуются в голболе, велоспорте, конном спорте и других видах. Но все внимание алтайских болельщиков сегодня приковано к Токийскому центру водных видов спорта, где соревнуются пловцы. Среди них два представителя Алтайского края: Артур Кубасов (200 метров вольным стилем) и Роман Жданов (50 метров брассом).

Первый еще только готовится выйти к бортику, а вот Роман уже проплыл свой финал и в нем он стал победителем! Наш спортсмен преодолел дистанцию за 46.49 секунды. Стоит особо отметить, что бийский пловец не только пришел первым к финишу, он также установил мировой рекорд и рекорд Паралимпиады.

Все это не только Ромины заслуги, но и работа его тренера Елены Соколовой. У нее он занимается с 2012 года. Этот тандем покорил уже не один мировой бассейн. На счету спортсмена семь медалей чемпионата мира 2019 года (три золотых и четыре бронзовых), пять медалей чемпионата мира 2015 года из которых две также золотые и этот список еще можно продолжать.

Впереди у Романа Жданова в Токио еще две дисциплины: 26 августа 100 метров вольным стилем и 28 августа 150 метров в комплексном плавании.

Справка КП

Роман Жданов родился 30 июня 1998 года в Горно-Алтайске. Тренируется в бийском спорткомлексе «Заря» под руководством Заслуженного тренера России Елены Соколовой. В составе сборной России дебютировал в 2014 году.

Своим кумиром Роман считает американского пловца Майкла Фелпса.

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