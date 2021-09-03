Пловец Роман Жданов станет знаменосцем российской команды на Паралимпиаде-2020

Роман Жданов Фото: Олег УКЛАДОВ

Паралимпийский комитет России определился с кандидатурой на почетное место знаменосца на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Токио-2020. Им стал уроженец Горно-Алтайска Роман Жданов.

Выбор более чем оправдан, ведь на счету Романа уже четыре медали соревнований: две золотые и две бронзовые, и их может стать еще больше – сегодня, 3 сентября, у Жданова заключительный старт на 50 метров на спине. Кстати, именно подопечный заслуженного тренера России Елены Соколовой является рекордсменом на данной дистанции – 12 сентября 2019 года на чемпионате мира в Лондоне он проплыл бассейн за 41.50 секунды. В утренней квалификации в своем старте Роман уже показал лучшее время – 41.77. Это позволило ему пройти в финал, он состоится в 16.24 по барнаульскому времени.

- Роман Жданов был утвержден знаменосцем команды Паралимпийской команды России на церемонии закрытия летних Паралимпийских игр в Токио. Роман успешно выступает на Играх и в данный момент завоевал две золотые и две бронзовые медали, а также установил два новых рекорда мира, - ТАСС приводит слова главы делегации ПКР, исполняющего обязанности президента организации Павла Рожкова. - Выбор знаменосца был затруднителен. В команде много спортсменов, которые смогли проявить себя и показать высокий результат.

Роману Жданову 23 года и за время своей спортивной карьеры он успел подняться на пьедесталы почета на чемпионатах мира, Европы и не только. Он является Мастером спорта России международного класса. А с недавнего времени пловец стал чемпионом Паралимпийских игр. Живет Роман в Бийске и там же тренируется.

Напомним, кроме Романа Жданова сегодня, 3 сентября, на Паралимпиаде выступает Юрий Лучкин. В квалификации он с шестым результатом проплыл стометровку на спине и не прошел в финал. Также барнаулец Егор Ефросинин на дистанции 50 метров баттерфляем пробился в заключительную стадию соревнований. Финал назначен на 15.58.

Отметим, церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио состоится 5 сентября.

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