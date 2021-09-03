Поезд насмерть сбил 16-летнего подростка в алтайском селе

По факту ЧП проводится расследование Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября на железнодорожной станции Табуны в Алтайском крае погиб 16-летний местный подросток, пишут в паблике «Инцидент Барнаул». Очевидцы сообщают, что погибший был в наушниках в момент ЧП.

Предварительно установлено, что юноша шел через железнодорожные пути. В объяснительной локомотивной бригады говорится, что за 500 метров до пешеходной дороги машинист увидел подростка.

- Подали несколько сигналов большой громкости, человек не реагировал, машинист применил экстренное торможение за 400 метров до пострадавшего, но столкновения избежать не удалось, - говорится в сообщении.

Парень скончался на месте от черепно-мозговой травмы.

В пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России рассказали, что по факту ЧП проводится расследование.

В феврале 2021 года 18-летняя девушка попала под поезд на станции Заринская и погибла, а в сентябре прошлого года в Камне-на-Оби товарный поезд сбил несовершеннолетнего мальчика – восьмиклассник получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу.Напомним, этот случай далеко не первый в Алтайском крае. Например, в январе этого года под колесами поезда погиб 66-летний житель Заринска. Незадолго до трагедии он выпивал вместе со своим приятелем. Когда горячительное закончилось, решил пойти за добавкой в магазин у железнодорожных путей. Мужчина не обратил внимание на звуковые сигналы машиниста и угодил под состав.

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