Товарный поезд сбил ребенка в Камне-на-Оби

Место происшествия. Скриншот видео. Фото: Каменские известия

Утром 14 сентября в Камне-на-Оби произошло ЧП - товарный поезд сбил ребенка.

Как пишут "Каменские известия", сообщение о случившемся поступило от машиниста. Поезд проезжал через улицу Крылова по железнодорожному мосту, и в 10.09 сбил мальчика. Через 20 минут пострадавшего, который находился в тяжелейшем состоянии, увезли медики.

Рядом с местом происшествия обнаружили рюкзак с тетрадями ученика 8 класса лицея № 4. Однако не факт, что вещи принадлежат пострадавшему.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Напомним, что в Камне-на-Оби и ранее случались происшествия на железной дороге. Так, в ноябре 2017 года тяжелый грузовой состав переехал 12-летнего Антона Штерца пополам. Ребенок сразу же умер. В том же месяце того же года на путях погиб 91-летний мужчина.

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