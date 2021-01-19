В ночь на вторник, 19 января, в Алтайском крае произошло очередное ЧП на железной дороге – поезд насмерть сбил мужчину.Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России минувшей ночью. Инцидент произошел на железнодорожной станции Заринская. По информации правоохранительных органов, днем ранее 66-летний житель Заринска выпивал вместе со своим знакомым. После того, как алкоголь закончился, он отправился в магазин за добавкой. На его горе, мужчина решил выбрать торговую точку у железнодорожных путей.- Мужчина шел по железнодорожной насыпи и не обращал внимания на предупреждающие сигналы грузового поезда. Машинист поезда предпринял экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, - сообщают в пресс-службе ЛУ МВД России.В результате потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью. Расследование происшествия продолжается.