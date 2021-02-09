На Алтае поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 8 февраля, девушка попала под поезд на железнодорожной станции Заринская, сообщает Алтайское линейное управления МВД России.

Как установили полицейские, 18-летняя девушка шла по железнодорожной насыпи, и в этот момент ее сбил поезд. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

– Транспортные полицейские напоминают о необходимости соблюдать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности, – добавили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что днем 2 февраля в Алтайском крае поезд врезался в грузовик. Водитель нарушил ПДД и выехал на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся локомотивом.

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