На Алтае поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В понедельник, 8 февраля, девушка попала под поезд на железнодорожной станции Заринская, сообщает Алтайское линейное управления МВД России.
Как установили полицейские, 18-летняя девушка шла по железнодорожной насыпи, и в этот момент ее сбил поезд. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
– Транспортные полицейские напоминают о необходимости соблюдать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности, – добавили в ведомстве.
Ранее мы сообщали, что днем 2 февраля в Алтайском крае поезд врезался в грузовик. Водитель нарушил ПДД и выехал на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся локомотивом.
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