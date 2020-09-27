ЧП произошло у садоводства "Трансмашевец"
Фото: скриншот сайта
В субботу вечером, 26 сентября, под Барнаулом поезд сбил человека.
О происшествии рассказали очевидцы в паблике Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». По их словам, инцидент произошел возле садоводства «Трансмашевец».
- Скорей всего насмерть, от удара тело улетело на дорогу, - говорят очевидцы. Зрелище не для слабонервных.
Судя по всему, мужчина оказался на путях внезапно, машинист не смог сразу остановиться. Поезд смог остановиться только через несколько сотен метров.
- Данный локомотив идет обычно со скоростью небольшой, примерно в 20-50км/ч. Они редко разгоняются больше, ибо он предназначена для таскания вагонов на станции, - пишет в комментариях пользователь Леон Беркут.
Однако с ним в спор вступает другой участник сообщества, который уверен, что скорость могла быть гораздо больше.
- Скажу вы не правы, в том месте максимальная скорость 80 км/ч и ехал он ближе к ней, тем более один вагон, - добавляет Антон Филиппов.
Спустя пару часов после случившегося очевидцы написали, что тело все также лежало. При этом его накрыли тканью, так что вероятно пострадавший скончался.