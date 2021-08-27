Барнаулец перевел почти миллион рублей мошенникам, когда пытался спасти свои деньги

. Она рассказала, что на имя пострадавшего неизвестные пытаются оформить кредит на 540 тыс. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В отдел полиции Индустриального района Барнаула обратился с заявлением 31-летний местный житель, сообщают в пресс-службе МВД края. Он рассказал о том, что стал жертвой мошенников и потерял крупную сумму денег.

- Заявителю позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Она рассказала, что на имя пострадавшего неизвестные пытаются оформить кредит на 540 тыс. рублей, - рассказывают в ведомстве.

Затем поступил еще один звонок, уже от мужчины. Он заявил, что расследование уже ведется и для того, чтобы поймать злоумышленников необходимо оформить кредит в банке. Пострадавший так и сделал – оформил займ на 753 тыс. рублей и снял с кредитной карты еще 195 тыс. Все деньги перевел на счет мошенников. Когда он понял, что его деньгами завладели аферисты, то решил обратиться в полицию. По факту мошенничества правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

. Она рассказала, что на имя пострадавшего неизвестные пытаются оформить кредит на 540 тыс. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, это далеко не первый подобный случай в Алтайском крае. Так, например, в августе 2021 года 39-летний сельчанин из Республики Алтай тоже пообщался с «сотрудником банка» и потерял 78 тыс. рублей.

Еще ранее жительницу Барнаула похожим образом обманул преступник, сказав, что на ее имя хотят оформить кредиты. В попытке спасти свои сбережения, она потеряла 1,2 млн рублей.

А в июне барнаульских дам кидали на деньги «кавалеры», «врачи» и «криптовалютчики». В общей сложности им удалось получить 2 млн рублей.

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