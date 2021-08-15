На Алтае сельчанин хотел сохранить деньги и потерял 78 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

39-летний житель села Онгудай стал жертвой мошенника, который представился сотрудником банка. О происшествии сообщают в ГУ МВД по Республике Алтай.

– Предварительно установлено, что мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что с банковского счета сельчанина происходит несанкционированное списание денежных средств. Чтобы сохранить сбережения, потерпевшему предложили перевести их на специальный страховой счёт, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина не на шутку разволновался. Он боялся, что деньги спишутся с кредитной карты, на которой было 78 тысяч рублей.

В попытке обезопасить свои сбережения, он доверился лжесотруднику банка и последовал его инструкции. Мужчина зашел в личный кабинет и перевел все денежные средства на номер карты, который ему продиктовал мошенник. После перевода он спросил, когда будет оформлен возврат денег, но телефон афериста был уже отключен.

На данный момент по факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.