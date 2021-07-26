«Люди платят за интимные фото в чужих аккаунтах»: исповедь онлайн-мошенника

В месяц аферисту удается заработать от 20 до 60 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях очередная жительница Барнаула потеряла больше миллиона рублей из-за мошенников. Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и рассказал, что на неё хотят оформить кредиты. Она поверила и решила спасти свои средства... Но в итоге лишилась 1,2 млн рублей. Накануне на удочку афериста чуть не попалась корреспондент «КП-Барнаул», но подвох удалось быстро распознать, и более того - получилось разговорить мошенника и узнать подноготную его «профессии».

Сейчас найти того, кто хотя бы раз не повелся на уловки мошенников – крайне сложно, но когда ты журналист и каждый день пишешь про то, как очередного барнаульца развели на деньги – становишься ко всему подозрительным. На минувших выходных в соцсети «Вконтакте» мне пришло сообщение якобы от техподдержки, но в тексте было сразу несколько ошибок, что невольно натолкнуло на мысль о проделках аферистов:

- Измeнeниe нoмepa от Baшегео профиля. В течение часа автоматичесkи произойдёт смена - новый номep, - говорилось в сообщении. В конце была прикреплена ссылка, при переходе на которую нужно ввести номер своего телефона и пароль. Именно так мошенник получает доступ к данным жертвы и полный контроль над аккаунтом.

Конечно, я не повелась и дала понять, что точно знаю, что мне пишет мошенник. Хакер посмеялся и даже не стал доказывать обратное. Далее у нас завязалась переписка, где он искренне рассказал о своей работе, если её можно так назвать.

Matt (таким именем представился якобы «агент техподдержки») поведал о том, что в месяц ему удается заработать от 20 до 60 тысяч рублей. При этом хакером с профильным образованием быть не обязательно – некоторые просто покупают программу взлома на черном рынке и тоже имеют успех.

- Ведутся люди разных возрастов! Тут чисто психология работает: человек пугается, переходит по ссылке и вводит номер и пароль. Некоторые оставляют данные и через 10 минут понимают - что-то не так, но уже поздно, - продолжил Matt.

Взломанные аккаунты мошенник продает. По его словам, есть даже постоянные клиенты, готовые платить за данные из чужих аккаунтов. В частности таких людей интересуют «нюдсы» или интимные фото и видео незнакомцев. Некоторые платят не за голые фото, а просто за возможность полистать чужие переписки. Вот такие нынче фетиши. Один взломанный аккаунт стоит от 100 до 400 рублей.

- Сейчас у меня есть пять клиентов, которые платят за аккаунты с интимом. Я спрашивал, почему их не устраивают порносайты, но они говорят, что это ерунда. При этом я ломаю только людей в возрасте от 18 до 33 лет, школьников не трогаю, - добавил мужчина.

К слову, за распространение детской порнографии грозит уголовное преследование.

- Был случай, когда я взломал 18-летнего парня и узнал, что он рассылает друзьям голые фото своей 17-летней девушки. Я сделал скрины переписок и скинул этой девочке, потом выяснилось, что у неё папа полковник полиции. Надеюсь, парень получил по заслугам, - рассказал мошенник.

В конце концов, стоит помнить одно золотое правило: если что-то попало в интернет, то там оно останется навсегда. Поэтому мошенник посоветовал пользователям соцсетей не хранить личные данные, фотографии паспортов и карт, провокационные снимки и видео в переписках.

Водятся мошенники и в других социальных сетях – к примеру, Facebook, Instagram. Как показывает практика злоумышленника, 100 из 10 тысяч человек ведутся на уловки аферистов. Чтобы не оказаться в их числе, помните, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам и вводить свои данные на неизвестных сайтах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оформили кредит и перечислили деньги неизвестным. На Алтае мошенники обманули семейную пару

Супруги потеряли 110 тыс. рублей (подробнее)