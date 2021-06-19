Алтайских женщин развели на деньги виртуальный ухажер, псевдо-врач и криптовалютчик

По всем вышеперечисленным фактам возбуждены уголовные дела Фото: Олег УКЛАДОВ

Сразу трое жителей Алтайского края стали жертвами мошенников. В общей сложности они отдали аферистам больше двух млн рублей. Ради наживы злоумышленники представляются врачами, финансовыми аналитиками и даже влюбляют в себя жертву.

Медобследование за 80 тысяч

Накануне в полицию Рубцовска обратилась 84-летняя пенсионерка с заявлением о хищении крупной суммы. По её словам, в квартиру постучалась неизвестная женщина и представилась медицинским работником. Она предложила провести обследование, а бабушка, не заметив подвоха, согласилась.

- Пенсионерка впустила ее к себе в квартиру. Лже-врач осмотрела женщину и сказала, что у нее остеохондроз. После чего ушла. На следующий день после визита незнакомки пенсионерка обнаружила пропажу 80 000 рублей и обратилась в полицию, - рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В погоне за наживой

35-летняя жительница Бийска, в отличие от рубцовской старушки, сама перевела деньги мошенникам. Женщине позвонил мужчина, представившийся финансовым аналитиком, и предложил ей войти в мир криптовалюты. Аферист рассказал, что станет наставником, если бийчанка согласится на участие в инвестиционном проекте.

Когда жертва попалась на крючок, то мошенник пообещал ей золотые горы: больше вложишь – больше заработаешь и выведешь денег. Так, всего за полтора месяца женщина перевела на свой инвестиционный счет 1,5 млн рублей. Однако когда менеджер в очередной раз предложил вкинуть несколько сотен тысяч рублей на счет, женщина почуяла неладное и поспешила вывести деньги со счета.

- Однако сделать этого не удалось. Консультант больше не отвечал на звонки. Полиция напоминает: заманчивые предложения звучат только от мошенников. Прежде чем вносить свои денежные средства на сторонние сайты и счета, несколько раз подумайте и убедитесь в безопасности таких действий, - отметили в краевой полиции.

Спасти любимого любой ценой

Еще одна бийчанка стала жертвой романа по переписке. 23-летняя девушка познакомилась в социальных сетях с мужчиной из Владивостока, который якобы сейчас работает на стройке. Отношения на расстоянии развивались стремительно, и уже спустя месяц общения молодой человек заслужил доверие и симпатию девушки.

В ходе очередного разговора парень рассказал «возлюбленной», что у него возникли большие проблемы: якобы он «сломал мост» и ему грозит тюрьма. Чтобы не угодить за решетку, он решил занять у девушки деньги для возмещения ущерба.

- Бийчанка взяла кредит - 493 000 рублей и перевела парню. И тот после этого перестал выходить на связь, - пояснили в бийской полиции.

По всем вышеперечисленным фактам возбуждены уголовные дела.

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