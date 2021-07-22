Словно под гипнозом: как мошенники манипулируют жертвами

С началом пандемии произошел всплеск мошенничеств. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае только за четыре месяца этого года более 3,5 тыс. жителей пострадали от действий мошенников. Почему все эти «полицейские», «сотрудники банков», «продавцы» и «майнеры криптовалюты» до сих пор остаются на свободе – в материале «Комсомолки».

Социальная инженерия

С началом пандемии произошел всплеск телефонных и интернет-мошенничеств. Тенденция роста сохранилась и в этом году.

- Жертвами становятся абсолютно разные люди – от студентов до пенсионеров. Только в этом году пострадали более 3,5 тысяч жителей края. Совокупный ущерб от преступлений достигает колоссальных сумм, - говорит помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Почти каждый, кто столкнулся с мошенниками, говорит, что действовал, словно под гипнозом. Все дело в том, что жулики используют социальную инженерию – своеобразные механизмы манипуляции и обмана в сочетании с психологическими уловками, которые позволяют управлять волей и поступками человека.

- Преступники упирают на незнание людей, на создание стрессовой ситуации, - говорит прокурор Индустриального района Барнаула Владимир Дондуков. - К сожалению, на эти уловки попадаются. На мой взгляд, причиной является, прежде всего, финансовая безграмотность – люди не знают, что такое счет, какие операции можно проводить по картам, даже договор при выпуске карты, уверен, почти никто не прочитал от начала до конца. Поймите, что банк будет вас искать, только если вы должны ему деньги.

Колл-центры аферистов

Аферисты работают целыми колл-центрами, у них есть свои методики, обучение «специалистов». Для того, чтобы их никто не смог найти, используется IP-телефония, которая позволяет указывать любой исходящий номер. Операторы могут находиться в любой стране или даже в местах лишения свободы.

- В алтайских колониях этого нет. Сейчас готовится законопроект, который будет позволять полностью блокировать сотовую связь на территории исправительных учреждений, - рассказал Владимир Дондуков.

Кстати, по данным пресс-службы краевого УФСИН, в колониях и следственных изоляторах установлены «глушители» мобильной связи. Радиус действия у них регулируется. Правда, все требует модернизации. На эти цели планируют направить порядка 780 тысяч рублей. Новые комплексы собираются установить в рубцовских колониях, где чаще всего пресекаются попытки проноса телефонов.

У мошенников постоянно появляются новые схемы отъема денег у населения. Фото: Олег УКЛАДОВ

Авито-доставка

Эта схема обмана одна из самых популярных в Алтайском крае. На нее уже попались сотни человек.

- Я увидела на Авито объявление о продаже цифрового пианино, о котором давно мечтала. В магазине он стоит 90 тысяч рублей, а в объявлении просили всего 17 тысяч! Написала продавцу, мне предложили Авито-доставку. Я бы никогда не повелась, если бы рядом не сидел мой муж, который уже несколько раз оформлял доставку таким способом, и ему все приходило. Мы созвонились с продавцом, ответил мужчина, спокойный уставший голос, сказал, что инструмент почти новый, а продают, потому что переезжают. А потом он увел меня в Whatsapp – и это было ошибкой, потому что настоящий сайт Авито блокирует все подозрительные ссылки. В общем, это оказался подложный сайт, куда я ввела все данные своей карты, - рассказала жительница Барнаула Евгения.

Аналогичная история произошла с жительницей Барнаула Татьяной, чей сын опубликовал объявление о продаже фотоаппарата.

- С ним начали вести переписку по Whatsapp. Очень грамотно вели, то голосом, то текстом. Ему предложили отправить фотоаппарат через известную транспортную компанию, нужно было ввести номер карты и потом код, который пришел на телефон. Но оказалось, что это был сайт-двойник, который внешне напоминал настоящий. У нас было две карты, но привязаны к одному счету. Он ввел номер своей карты, а снимать деньги начали с моего счета, причем деньги были на сберегательном счете, они вывели все сразу на карту. Банк заблокировал счет и карту после первого снятия. Это был наш урок ценой в 20 тысяч рублей. - рассказала свою историю Татьяна.

Новая схема

У мошенников постоянно появляются новые схемы отъема денег у населения – на этот раз они даже нашли способ воспользоваться государственной машиной. Пока эта схема еще не дошла до Алтайского края, но она уже процветает в европейской части нашей страны. Мошенники, используя паспортные данные человека, обращаются в мировой суд для взыскания фиктивной задолженности по липовым документам.

- Мировой судья рассматривает заявления до 50 тысяч рублей без вызова сторон и выносит решение, как правило, в пользу того, кто обратился, - рассказал прокурор Индустриального района Барнаула.

Суд не обязан проверять достоверность представленных документов, так как у второй стороны есть возможность отменить этот судебный приказ, написав возражение. Cудебный приказ передается приставам, которые арестовывают счета и переводят «задолженность» на указанный счет.

Проблема в том, что жертвы узнают о судебном приказе уже после того как деньги арестованы и переведены. Человек пишет заявление на отмену судебного приказа, приставы собираются вернуть деньги, но средства уже давно выведены через подставных лиц.

Откуда у мошенников наши данные

Мы сами часто передаем анкетные данные, обращаясь в магазины или организации, указываем свое имя, телефон и прочие данные на сайтах. Нас просят предоставить паспорт, делают его копию. Куда утекут эти данные – неизвестно.

- По закону, информацию о человеке нельзя хранить, распространять и использовать без его согласия. Во всех случаях, когда приложение копии паспорта к комплекту документов не предусмотрено законом, гражданин вправе отказать в снятии копии, - рассказала Мария Антошкина.

У вас не имеют права требовать копию паспорта при возврате товара в магазин или оформления там различных карт, при обращении в поликлинику и даже при трудоустройстве. Нарушили ваши права? Смело обращайтесь в Роскомнадзор, который может наказать, к примеру, юрлицо за копирование паспорта без согласия владельца штрафом в размере от 60 до 100 тысяч рублей.

Можно ли победить мошенничество

Пока мошенники серьезно опережают правоохранительные органы, которые связаны процессуальными нормами, необходимостью запросов, поручений и прочего. Поэтому остается только одно – не попадаться на уловку. Таких историй тоже много:

- Буквально вчера мне позвонил мошенник, сказал, что карта заблокирована, я его прервала, говорю, работаю в полиции – заканчивайте балаган. Он говорит, ну и что ты мне сделаешь, посадишь - я и так сижу!

Чтобы противостоять аферистам, нужно не поддаваться эмоциям.

- Мошенники стараются держать жертву на крючке, постоянно находясь на связи. Нужно, чтобы человек постоянно выполнял команды, шел в банк, некоторые умудряются оформить на себя кредиты. Если вы чувствуете какой-то подвох, прекратите общение, возьмите паузу, вам нужно найти в себе силы остановиться, - советует помощник прокурора края Мария Антошкина.

Психологические якоря

Елизавета Паневина, практикующий психотерапевт, психолог:

- Мозг - самый энергозатратный орган, поэтому он очень часто работает на автоматизме – чтобы не обрабатывать огромные массивы информации и делать выводы. Поэтому и возникают шаблоны и стереотипы поведения. Мошенники стараются вывести доверчивого человека на эмоцию тревоги. Как только жертва попалась на крючок, включается рефлекторное реагирование. Человек начинает суетиться, начинается паника, соответственно, критическое мышление ослабевает. Мошенники, как грамотные психологи-манипуляторы, знают такие крючки. Как пример можно привести принцип последовательности, когда человеку задаются вопросы, ответами на который будет «да». После третьего «да» человек автоматически начинает давать реакцию согласия. Так работает принцип автоматизма-последовательности.

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