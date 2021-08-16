Стелла Штань в суде признала вину и раскаялась

18 августа Стелле Штань должны вынести приговор Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший представитель губернатора в Алтайском заксобрании Стелла Штань 16 августа в суде полностью признала вину и раскаялась, сообщает Толк.

- Сегодня в Железнодорожном районном суде прошло очередное заседание по уголовному делу, состоялись прения сторон. Сторона защиты поддержала заявление Стеллы Штань и попросила снять коррупционную составляющую, - пишет издание.

Следующее заседание назначено на 17 августа. Завтра Штань обратится с последним словом, 18 августа должны вынести приговор.

Между тем, подельница Штань - экс-директор частного детсада HAPPY BABY Елена Воротникова признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в региональном Следкоме.

Напомним, как установило следствие, в 2015 году Воротникова решила приобрести для детсада нежилое помещение площадью 415,6 кв. метров и через знакомого риэлтора обратилась к собственнику - Стелле Штань. Воротникова хотела получить долевое финансирование по госпрограмме "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в крае", но у нее не было достаточной суммы.

Женщины изготовили фиктивные документы, в которых стоимость была существенно завышена, и расписку о частичной передаче денег. Документы они предоставили в Главное управления образования и молодежной политики края и получили 14 млн рублей субсидии из федерального бюджета. В дальнейшем Штань воспользовалась деньгами, а Воротникова оформила помещение в собственность.

Воротникова вину признала. Суд назначил ей три года лишения свободы условно со штрафом 300 тысяч рублей по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по сговору с использованием служебного положения и в особо крупном размере).

Стеллу Штань также обвиняют в мошенничестве.

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