Биография Стеллы Штань, представителя губернатора в Алтайском заксобрании: отличница ГТО и кандидат юридических наук

Стелла Штань. Фото с сайта краевого правительства

Силовики задержали представителя губернатора и правительства региона в АКЗС Стеллу Штань по подозрению в мошенничестве. Она может быть замешана в деле скандального детского сада "Хэппи Бэйби", директор которого сейчас в СИЗО. Для жителей новость стала неожиданностью, учитывая репутацию Стеллы Ивановны - кандидата юридических наук, известного в регионе чиновника. Ее биография опубликована на сайте краевого правительства.

Стелла Штань родилась 12 июля 1963 года в Магаданской области в селе Билибино.

В 1986 году окончила с отличием юрфак АГУ, работая при этом секретарем-машинистом прокуратуры Индустриального района Барнаула, а еще через пять лет – аспирантуру. После университета она осталась работать в вузе на кафедре теории и истории государства и права.

В 1987 году избиралась секретарем комитета ВЛКСМ Алтайского государственного университета.

В 1991 году ее пригласили на должность заведующей юридическим отделом барнаульской администрации.

С 1994-2004 год – занимала пост главы администрации Барнаула по правовым и кадровым вопросам.

С 2004 -2008 год возглавляла управляющую компанию ООО «ПИК».

С 2008 по 2011 год - депутат краевого заксобрания, председатель комитета по местному самоуправлению. После переизбрания в следующие пять лет была заместителем председателя комитета Алтайского заксобрания по местному самоуправлению. После этого она ушла из АКЗС. Поговаривают, что ее уход связан с конфликтом между Штань и экс-главой региона.

После этого она какое-то время работала начальником управления по работе с предприятиями и трудоустройству выпускников и адвокатом в коллегии «Регион22».

В 2018 году в Алтайском крае сменился губернатор, а Стелла Ивановна получила место представителя в том же заксобрании.

Также о ней известно, что она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и является отличницей ГТО.