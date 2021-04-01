Следователи показали богатый дом задержанной представителя губернатора в АКЗС Стеллы Штань

Стоп-кадр видео Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Стелле Штань, представителю губернатора и правительства в краевом заксобрании, предъявили обвинение в мошенничестве. Ранее ее задержали силовики на работе, а в доме прошел обыск, следователи показали кадры с богатым убранством дома.

Как сообщалось ранее, задержание связано с делом скандального детского сада «Хэппи бэйби». По данным следствия, в конце 2015 года Штань и директор частного детского сада «Happy Baby» Елена Воротникова изготовили и предоставили в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения.

- Стоимость помещения была существенно завышена. Данные действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета. В результате мошенничества, обвиняемые незаконно завладели денежными средствами в размере 14 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидии, - сообщает краевой СК.

Сейчас Стелла Штань задержана, в ближайшее время суд решит, отправить ее в СИЗО или ограничить свободу на время следствия. Директор детсада Воротникова сейчас находится в СИЗО.