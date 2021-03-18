Директора частного барнаульского детсада Happy Baby отправили в СИЗО

Директора обвиняют в мошенничестве. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле директора детсада Happy Baby заключили под стражу. Она обвиняется по части 4 статьи 153 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

– По данным следствия, в 2015 году обвиняемая достоверно зная, о том, что Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края предоставляет субсидии на возмещение понесенных расходов по оплате выкупа помещений, разработала преступный план, согласно которому решила похитить принадлежащие управлению денежные средства путем предоставления заведомо ложных сведений о цене приобретаемого помещения, существенно завысив её по сравнению с рыночной стоимостью, – сообщает пресс-служба СК.

Всего ею было похищено 14 миллионов рублей. На данный момент директора заключили под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в отношении нескольких воспитателей детсада были возбуждены уголовные дела из-за истязания детей. Суд над ними продолжается.