Задержан обвиняемый в похищении 12-летней школьницы

Фото с ориентировок

В Республике Алтай задержали подозреваемого в похищении 12-летней школьницы Олега Лавкина. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в Следкоме по Алтайскому краю

- В данный момент его конвоируют из республики в край для производств следственных действий по уголовному делу. Подробная информация появится завтра, - сказали в Следкоме.

Ранее Олег Лавкин был объявлен в федеральный розыск. В отношении мужчины возбуждено дело по статье 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении несовершеннолетнего).

Напомним, 31 июля девочка с родителями отдыхала на даче и поехала кататься в лес на велосипеде. Мужчина подкараулил ее и силой увез в подвал дома. А позже сам отпустил девочку, возможно, испугавшись шумихи. Позже Лавкин ринулся в бега. Предполагалось, что он ушел в леса.

- Передвигается лесными массивами от села Малоенисейское Бийского района предположительно в сторону Республики Алтай, может выходить в населенные пункты, - сообщали в региональном главке МВД.

За информацию о местонахождении полиция обещала вознаграждение.

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